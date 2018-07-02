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銀行貸款、領現金借貸、信用瑕疵貸款還款年限： 最低一年最長七年 房貸還款年限：最低十年～最長三十年 本方案貸款機動利率2.98%~12.98%，實際依銀行核貸方案為準。實際貸款條件 (例：核貸金額、利率、月付金、帳管費、手續費、票查費、提前清償違約金、信用查詢費、開辦費…等) 視個別銀行貸款產品及授信條件不同而有所差異，銀行保留核貸額度、適用利率、年限期數與核貸與否之權利，詳細約定應以銀行貸款申請書及約定書為準。以下為借貸成本計算的參考案例：假設你貸一筆新台幣 300,000 元的款項，還款期為 60 個月，開辦手續費為新台幣 6,000 元，總費用年百分率為 3.68%，等於每月還款額度應為新台幣 5,113 元，而總還款額則為新台幣 312,780 元。

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